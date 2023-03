"Aktenzeichen XY... ungelöst" wurde das erste Mal bereits 1967 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Damit gehört die Sendung zu den dienstältesten Programmen in der deutschen TV-Landschaft. Nach wie vor werden hier jeden Monat reale Kriminalfälle vorgestellt, bei denen die ermittelnden Beamten Unterstützung und Hinweise aus der Bevölkerung suchen.

Um welche Fälle geht es bei "Aktenzeichen XY" im März 2023? Hier bekommen Sie die Infos - auch rund um die Sendetermine, die Übertragung und die Wiederholung.

"Aktenzeichen XY": Fälle am 22. März 2023

In der März-Ausgabe von "Aktenzeichen XY" werden drei verschiedene Verbrechen besprochen.

KripoBonn: Wer ist der Räuber auf den Bildern der Überwachungskamera? (4. April 2022)

Der Überfall ereignete sich in einer Sparkassenfiliale im Bonner Stadtteil Duisdorf. Auf der Überwachungskamera ist zu sehen, dass ein junger Mann dort vollkommen unscheinbar wartet, dann aber plötzlich einen Gasrevolver zückt und versucht, gerade eingezahltes Geld zu erbeuten. Er will gerade mit der Beute fliehen, als sich ein Kunde ihm im Vorraum der Bank entgegenstellt und es zu einem Handgemenge kommt. Im Gerangel verliert der Räuber seine Mütze, kann jedoch mit der Beute von etwas mehr als 1000 Euro mit der Hilfe eines Komplizen fliehen.

Die Kriminalpolizei in Bonn sucht die Unterstützung von Zeugen, die den Räuber und seinen Komplizen am 4. April 2022 zwischen 14.30 und 15 Uhr am Busterminal des Bahnhofs Bonn-Duisdorf gesehen haben könnten. Außerdem hat die Polizei weitere Fragen zu Details wie der verlorenen Mütze und einer roten Plastiktüte, die der Täter am Ort des Geschehens zurückgelassen hat.

KripoLüneburg: Wer hat Gitta Schnieder nach 17 Uhr noch gesehen? (10. April 1989)

Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Cold Case. Denn das Verbrechen ereignete sich bereits 1989 - die Ermittlungen werden aber jetzt erneut aufgenommen, da sich neue Hinweise ergeben haben. Die frühpensionierte Lehrerin Gitta Schnieder war damals im Staatsforst Loheberge mit ihrem Hund spazieren, als sie plötzlich von einem Mann überfallen und erstochen wird. Der Täter leert ihre Handtasche aus und entwendet daraus 400 DM, die Schnieder kurz zuvor abgehoben hat.

Die Kripo aus Lüneburg berichtet von den neuen Erkenntnissen zum Täterprofil und hat in Folge Fragen an die Zuschauer und Zuschauerinnen von "Aktenzeichen XY". Für Hinweise, die der Aufklärung des Verbrechens dienen, ist eine Belohnung von 7500 Euro ausgesetzt.

KripoSaarbrücken: Wer hat Lothar Senz getötet? (13. Mai 2022)

Der Rollstuhlfahrer Lothar Senz (71) wurde brutal von seiner Putzhilfe erstochen, welche danach Bargeld aus der Wohnung des Opfers entwendete. Die Kripo konnte vor Ort Blut des Täters sicher, woraus sich folgende Rückschlüsse ziehen lassen: Bei der Putzhilfe handelt es sich um einen Mann zwischen 36 und 46 Jahren mit braunen bis schwarzen Haaren.

In diesem Fall hofft die KripoSaarbrücken auf Zeugen unter den Zuschauern und Zuschauerinnen von "Aktenzeichen XY". Denn der Täter könnte durch Blutflecken auf der Kleidung aufgefallen sein, nachdem er die Wohnung verlassen hatte. Die Tat ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach nördlich von Saarbrücken.

Das sind die Sendetermine von "Aktenzeichen XY"

Die Sendung „Aktenzeichen XY“ wird immer einmal im Monat ausgestrahlt. Verantwortlicher Sender ist das ZDF, das die Kriminalreihe immer um 20.15 Uhr zeigt. Die Februar-Ausgabe von "Aktenzeichen XY" lief am 15.02.2023. Nach der März-Ausgabe der Sendung gibt es die nächsten ungelösten Kriminalfälle also wieder im April zu sehen.

Übertragung und Wiederholung von "Aktenzeichen XY"

Die Übertragung der Sendung „Aktenzeichen XY“ übernimmt seit jeher das ZDF. Nach dem ersten Sendetermin am 22. März um 20.15 wird aktuelle Folge der Sendung noch zweimal wiederholt: