Die Luftwaffenübung "Air Defender 23" ist laut Bundeswehr für die Zivilbevölkerung ungefährlich. Wie ein Sprecher der Luftwaffe mitteilte, würden zwar alle Szenarien, wie beispielsweise der Luftkampf, real geflogen. Allerdings hätten die Systeme der Luftstreitkräfte die Möglichkeit, einen Luftkampf digital zu simulieren. Davon werde bei der Übung Gebrauch gemacht.

Auch über dem Südwesten werde in dieser Zeit geflogen. Es ist laut Bundeswehr die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato.

Die Idee zu der Übung gebe es bereits seit dem Jahr 2018 und sei laut Bundeswehr in den Folgejahren weiter ausgearbeitet worden. An Russland sei das Luftmanöver nicht gerichtet. "Aber zugegebenermaßen in der jetzigen Lage zu zeigen, wir sind in der Lage dieses Bündnis, dieses Land zu verteidigen, das ist ein ganz wichtiges Signal", wird Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz beim SWR zitiert.