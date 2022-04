vor 1 Stunde Karlsruhe Aggressiver 37-Jähriger randaliert mit 3 Promille in Karlsruher Südweststadt

Ein 37-jähriger Mann hat am vergangenen Montagabend in der Südweststadt randaliert und dabei zwei Autos und ein Praxisschild in der Südendstraße beschädigt. Außerdem soll er Diebesgut aus einem Restaurant bei sich geführt haben. Der Mann wurde aufgrund seines aggressiven Verhaltens über Nacht in Gewahrsam genommen.