Karlsruhe vor 41 Minuten

Aggressiv und betrunken: 30-Jähriger am Kinderhort in Karlsruher Weststadt verhaftet

Ein 30-jähriger wohnsitzloser Mann ist am Montagnachmittag in der Karlsruher-Weststadt vorläufig festgenommen worden und wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Grund dafür soll sein beleidigendes und belästigendes Verhalten gegenüber Polizeibeamten und den Anwesenden in einem Kinderhort gewesen sein. Bei der Verhaftung wurden außerdem zwei Polizisten verletzt.