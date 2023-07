Im Oktober 2020 fiel der Startschuss für das neue Projekt. Nach knapp zweieinhalb Jahren ist es nun fertig. Der erste Teil der neuen Savanne wurde bereits im Herbst 2021 eröffnet: Die Zebras durften als erstes in das neue Gehege einziehen. Es folgte der Umbau des Giraffenhauses: Um den Tieren den Stress durch Baulärm zu ersparen, zogen sie in den Opel-Zoo nach Kronberg um und kehrten nach Abschluss der Bauarbeiten am Montag, 24. Juli zurück: Hier gibt es die Bilder vom Einzug!

Highlights des neuen Geheges

Besucher des Zoos dürfen sich auf eine neue Aussicht freuen: Mit der neuen Plattform am Giraffenhaus gibt es einen weiten Blick über die neue "Savanne". Die Planer versprechen sich einmalige Einsichten in das Verhalten der Tiere - die sich nun frei über das neue Gelände bewegen können.

Eröffnung ab 12.30 Uhr

Wer noch in das neue Gehege einzieht, ob die Giraffen den Passanten auf der anderen Seite die Hüte vom Kopf klauen können und was Zoodirektor Matthias Reinschmidt an der neuen Savanne am besten gefällt, lest ihr bald hier! Wir berichten von der Eröffnung ab 12.30 Uhr.