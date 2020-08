vor 3 Stunden Stuttgart Online zum Arzt: Behandlung über "docdirekt" bleibt dauerhaft!

Patienten in Baden-Württemberg können sich auch künftig über das Online-Angebot "docdirekt" behandeln lassen. Die Modellphase des telemedizinischen Projekts sei erfolgreich abgeschlossen worden, die Online-Behandlung für gesetzlich Krankenversicherte werde nun dauerhaft angeboten, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Mittwoch in Stuttgart mit. Gerade seit Beginn der Corona-Krise habe die Nachfrage nach ärztlicher Hilfe über das Internet stark zugenommen.