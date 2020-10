vor 48 Minuten Karlsruhe Änderungen im Schulbusverkehr: KVV passt Fahrpläne für Schüler an

Aufgrund der Corona-Pandemie, den veränderten Schulstartzeiten und dem Bestreben, Schülern im Busverkehr möglichst viele Plätze anbieten zu können, treten nach den Herbstferien am 2. November einige Änderungen im Schülerverkehr in Kraft. Die Änderungen gelten zunächst bis zu den Weihnachtsferien. Dies verkündete der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) am Dienstag in einer Pressemitteilung.