Speziell zu Corona-Zeiten gilt es, die Gesundheit stets im Auge zu behalten. Deshalb verbergen sich hinter dem 8. Türchen zehn Gutscheine für "Gesundes und Wohltuendes".

Zehn Glückspilze gibt es heute beim Karlsruher Adventskalender: Sie gewinnen jeweils einen Gutschein über 50 Euro bei der Linda Apotheke am Ludwigsplatz. Ob Tee oder Halstabletten: (Fast) alles, was den Körper in der in der kalten Jahreszeit stärkt, gibt es dort zu erwerben.

Wer in der linken, oberen Ecke seines Adventskalenders eine der Nummern 2203, 4942, 1162, 2118, 1495, 185, 4455, 626, 4557, 4871 entdeckt, darf sich nun freuen. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!