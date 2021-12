vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news.de öffnet das 23. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Viele unschätzbare Erinnerungen entstehen am Weihnachtsabend. Und viele unschätzbare Erinnerungen verblassen doch über die Spanne eines Lebens - spätestens über mehrere Generationen. Wie viel würde einfach so vergessen werden, gäbe es da nicht die Fotografie? Und so nimmt sich das vorletzte Adventskalender-Türchen genau diesem Thema an.