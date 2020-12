vor 50 Minuten Karlsruhe ka-news.de öffnet das 19. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Entschleunigen leicht gemacht

Weihnachtszeit ist gleich besinnliche Zeit? Spätestens, wenn kurz vor den Feiertagen der alljährliche Run auf die letzten Zutaten für das Weihnachtsessen und die Last-Minute-Geschenke in den Kaufhäusern beginnt, ist es damit nicht mehr so weit her. Vier Glückliche dürfen sich daher heute über eine Entspannungs-Behandlung freuen.