vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news.de öffnet das 1. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Neuer Stoff für Leseratten

Bald ist es wieder soweit: In 24 Tagen ist Weihnachten. Was das heißt? Ab heute, dem 1. Dezember, darf das erste Türchen am Karlsruher Adventskalender geöffnet werden! Auch ka-news.de macht mit und blickt auf den ersten Gewinn, der im Karlsruher Adventskalender versteckt ist: Zehn Glückliche dürfen sich über Buchpakete im Wer von 50 Euro freuen!