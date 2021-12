vor 47 Minuten Karlsruhe ka-news.de öffnet das 1. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Lesen Sie sich in Weihnachtsstimmung

Der Countdown läuft: In 24 Tagen ist Weihnachten. Was das heißt? Am heutigen 1. Dezember darf das erste Türchen am Karlsruher Adventskalender geöffnet werden! ka-news.de gibt täglich die Gewinner-Nummern bekannt. Den Anfang macht ein Preis, der die Herzen von zehn glücklichen Bücherwürmern höher schlagen lässt.