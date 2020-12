Gourmetfreunde und Naschkatzen aufgepasst! Das 6. Türchen bietet sieben glücklichen Gewinnern die Chance, sich kulinarisch mal wieder richtig verwöhnen zu lassen. Dafür genügt ein kurzer Blick auf die linke, obere Ecke des Karlsruher Adventskalenders.

Zeigt der Kalender eine der folgenden Nummern: 608, 3655, 2791, 4754, 4208, 1655, 1844 ? Dann wünschen frohen Nikolaus und guten Appetit!

Die persönliche Glücksnummer wurde gezogen - wie geht es jetzt weiter? Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders bei den auf der Rückseite der Kalender angegebenen Abholstellen geholt oder eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich. Bis zum 1. März 2021 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen.

Auch wenn die jeweilige Nummer nicht zum Zug kommt, das gute Gewissen bleibt: Alljährlich wird mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt. Der diesjährige Reinerlös - voraussichtlich rund 20.000 Euro - wird in dieser 14. Auflage der Aktion wieder für kulturelle und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe verwendet. Jeder Kalender hat die Chance, einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von über 14.800 Euro zu gewinnen.

Ab dem 1. Dezember gibt ka-news.de täglich die jeweiligen Gewinner-Zahlen bekannt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle bisherigen Gewinnerzahlen finden Sie in unserem Dossier: https://www.ka-news.de/Adventskalender./

