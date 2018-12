ka-news öffnet das 21. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Den Weihnachtsspeck abtrainieren

Wer kennt sie nicht, die guten Neujahrsvorsätze. Weniger Alkohol, weniger Shopping oder mehr Sport setzen sich viele zum Ziel. Kein Wunder. Nach dem Ess-Marathon über die Feiertage freuen sich die Meisten, wenn ein paar Pfunde purzeln.

Zum Ende des Jahres ist der Tisch immer gut gedeckt. Über die Feiertage bis rein ins neue Jahr wird vielerorts fleißig geschlemmt. Um gegen die steigenden Zahlen auf der Waage anzukämpfen gilt es viel Sport zu treiben. Für zwei glückliche Gewinner könnte sich der Kampf nun etwas einfacher gestalten. Hinter dem heutigen Türchen verbergen sich zwei Jahresmitgliedschaften für den "Dr. Bientzle" Gesundheitsclub in Grötzingen. Folgende Nummern haben gewonnen: 1253 und 2457. Herzlichen Glückwunsch!

Gewonnen! Wie geht's weiter?

Die persönliche Glückszahl wurde gezogen - wie geht es jetzt weiter? Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders bei den auf der Rückseite der Kalender angegebenen Abholstellen geholt oder eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich. Bis zum 1. März 2019 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen.

Auch wenn die jeweilige Nummer nicht zum Zug kommt, das gute Gewissen bleibt: Alljährlich wird mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt. Der diesjährige Reinerlös - voraussichtlich rund 20.000 Euro - wird in dieser 12. Auflage der Aktion wieder für kulturelle und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe verwendet. Jeder Kalender hat die Chance, einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro zu gewinnen.

Ab dem 1. Dezember gibt ka-news täglich die jeweiligen Gewinner-Zahlen bekannt. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle bisherigen Gewinnerzahlen finden Sie in unserem Dossier: www.ka-news.de/Adventskalender./