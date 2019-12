vor 1 Stunde Karlsruhe ka-news.de öffnet das 4. Türchen am Karlsruher Adventskalender: Leuchtende Weihnachtszeit

In den Advents- und Weihnachtstagen glänzt und leuchtet es an jeder Ecke. Hinter dem vierten Türchen des Karlsruher Adventskalenders verbirgt sich ein Gutschein von Licht und Planung Karlsruhe, der ebenfalls Licht in die dunkle Jahreszeit bringen soll.