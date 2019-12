Zu Hause ist es immer noch am schönsten - vor allem dann, wenn die Inneneinrichtung stimmt. Diese können nun fünf Glückliche mit dem 100 Euro-Gutschein optimieren, damit es im Eigenheim noch ein bisschen gemütlicher wird.

Nun sollten alle Besitzer des Karlsruher Adventskalenders einen Blick in die obere, linke Ecke werfen: Steht dort eine der fünf Zahlen 691, 3719, 4410, 1384, 3851? Dann gehören sie zu den glücklichen Gewinnern! Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr!

Die persönliche Glücksnummer wurde gezogen - wie geht es jetzt weiter? Die gewonnenen Preise können nur gegen Vorlage des Original-Kalenders bei den auf der Rückseite der Kalender angegebenen Abholstellen geholt oder eingelöst werden. Eine Auszahlung in bar oder ein Umtausch ist nicht möglich. Bis zum 1. März 2020 nicht abgeholte oder eingelöste Preise verfallen.

Auch wenn die jeweilige Nummer nicht zum Zug kommt, das gute Gewissen bleibt: Alljährlich wird mit dem Kalender für soziale Projekte in der Region gesammelt. Der diesjährige Reinerlös - voraussichtlich rund 20.000 Euro - wird in dieser 13. Auflage der Aktion wieder für kulturelle und soziale Projekte für Kinder und Jugendliche in Karlsruhe verwendet. Jeder Kalender hat die Chance, einen der zahlreichen Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro zu gewinnen.