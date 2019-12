vor 18 Minuten Karlsruhe ka-news.de öffnet das 18. Türchen am Karlsruher Adventskalender - und Feinschmecker dürfen sich freuen!

Weihnachtszeit ist Familienzeit: Was bietet sich da mehr an, als ein gemütliches Essen mit der Familie in einem schicken Restaurant? Ob Ente, Hirsch, Tofu oder doch das Überraschungsmenü - auf all das dürfen sich die heutigen Glückspilze freuen.