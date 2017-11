Am Dienstag präsentierte der Lions-Club im Kinderheim St. Antonius seinen Adventskalender für die diesjährige Vorweihnachtszeit. Der Erlös der Kalender soll wieder verschiedenen sozialen Projekten mit Kindern in Karlsruhe zu Gute kommen.

Mit dem Kauf eines Kalenders für 6 Euro werden verschiedene soziale Projekte mit Kindern und Jugendlichen in Karlsruhe unterstützt. Gleichzeitig haben Käufer die Möglichkeit Preise von verschiedenen Sponsoren mit einem Wert von bis zu 1.000 Euro zu gewinnen. Der Kalender wurde für dieses Jahr in einer Auflage von 5.000 durchnummerierten Exemplaren gedruckt. "In den letzten Jahren waren unsere Kalender immer sehr nachgefragt und restlos ausverkauft", erzählt Frank Durm vom Lions-Club bei der Präsentation.

"Die meisten Abnehmer unserer Adventskalender sind Unternehmen, die die Kalender als Geschenke an ihre Mitarbeiter oder an Geschäftspartner nutzen", erklärt Christiane Dörner, die Präsidentin des Lions-Club. Das besondere in diesem Jahr sei das modernere Design des Kalenders und der bislang höchste Warenwert der zu gewinnenden Preise.

Einnahmen sollen für einen Kinderspielplatz genutzt werden

Die Präsentation der 11. Auflage des Kalenders fand im St. Antoniusheim statt. In dem Kinderheim werden derzeit rund 90 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 17 Jahren betreut die aufgrund der Bedingungen in ihren Familien Entwicklungsverzögerungen oder Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Ein Teil der Erlöse soll für den Bau eines Spielplatzes im St. Antoniusheim verwendet werden, der den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht werden soll.

Insgesamt haben die Sponsoren der diesjährigen Kalender-Auflage 115 Preise mit einem Gesamtwert von 13.500 Euro zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen Spender verstecken sich hinter den 24 Türchen, die Gewinner-Zahlen werden täglich zwischen dem 1. und 24. Dezember auf ka-news jeweils um 6 Uhr veröffentlicht. Die Kalender sind in ausgewählten Buchhandlungen in Karlsruhe erhältlich. Der Verkauf der Kalender geht bis zum 30. November.

Hier finden Sie eine Übersicht der Geschäfte in denen die Kalender ab sofort verkauft werden:

