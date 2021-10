vor 1 Stunde Karlsruhe 173 Gewinne hinter 24 Türchen: ka-news.de öffnet Karlsruher Adventskalender

Zum 15. Mal bringt der Lions Club Karlsruhe-Zirkel den beliebten Karlsruher Adventskalender heraus. Mit dem Verkauf werden soziale und kulturelle Projekte für Kinder und Jugendliche in der ganzen Stadt unterstützt. Insgesamt 173 Produkte und Gutscheine im Gesamtwert von rund 12.000 Euro sind hinter den Türen verborgen. Die erste Ziehung findet am 1. Dezember, die letzte am 24. Dezember statt. Die Gewinnernummern werden von ka-news.de bekanntgegeben.