Achtung Probe-Alarm! Am 10. September heulen in Karlsruhe die Sirenen

Am Donnerstag, 10. September, werden erstmals wieder Alarmsirenen in Karlsruhe ertönen. Für die Bevölkerung besteht aber kein Grund zur Sorge: Es handelt sich um einen Probe-Alarm. Was es mit dem Alarm auf sich hat und wie sich die Menschen verhalten sollen - die Antworten hier im Artikel.

Warum gibt es Alarm?

Auf der Innenministerkonferenz 2019 haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen, ab dem Jahr 2020 jährlich am zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten Warntag stattfinden zu lassen. Dieser soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen.

Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen. Gleichzeitig dient der Warntag dazu, die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung flächendeckend zu testen und zu prüfen, an welcher Stelle sie noch weiterentwickelt werden können.

Der erste bundesweite Warntag findet am 10. September 2020 statt. Dazu werden in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Pünktlich um 11 Uhr ist ein bundesweiter Probealarm geplant. 20 Minuten später erfolgt die offizielle Entwarnung durch einen einminütigen Dauerton.

Was bedeutet der Sirenen-Alarm?

Für die Warnung und Entwarnung gelten bundesweit einheitliche Sirenen-Signale. Die Sirenen können in Ihrem Heimatort zum Beispiel auch zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt werden.

1-minütiger Heulton (Warnung) Bedeutung: In dem Gebiet besteht eine unmittelbare Gefahr oder diese ist in Kürze zu erwarten. In dem Gebiet besteht eine unmittelbare Gefahr oder diese ist in Kürze zu erwarten. Audiobeispiel Heulton Handlungsempfehlungen: Nutzen Sie alle möglichen Informationsmedien für weitere Hinweise. Folgen Sie den amtlichen Anweisungen. Suchen Sie geschlossene Räume auf und schließen Sie wenn möglich Fenster und Türen. Informieren Sie sich über lokale Medien, Internet, Radio oder Warn-Apps über die aktuelle Gefahrenlage und befolgen Sie weitere Anweisungen. Entwarnt wird über den 1-minütigen Dauerton.

1-minütiger Dauerton (Entwarnung) Bedeutung: Entwarnung. Es besteht keine akute Gefahr mehr. Entwarnung. Es besteht keine akute Gefahr mehr. Audiobeispiel Dauerton Handlungsempfehlungen: Nutzen Sie alle möglichen Informationsmedien, um weitere Hinweise zu erhalten.

Im Wechsel: Dauerton, Heulton, Dauerton (Probealarm) Beim Probealarm ertönt zuerst ein Dauerton, dann ein Heulton und abschließend wieder der Dauerton

Wie kann ich einen richtigen Alarm von einem Probealarm unterscheiden?

Wenn am 10. September die Sirenen heulen, ist es lediglich ein Probealarm! Also: Nicht in Panik geraten und keinen Notruf wählen! Dass es sich um eine Übung handelt, kann die Karlsruher Bevölkerung am Sirenenton erkennen.

Dieser unterscheidet sich nämlich zum Warn- beziehungsweise zum Entwarnton. Beim Probealarm ertönt zuerst ein Dauerton, dann ein Heulton und abschließend wieder der Dauerton.

Was soll ich beim Probealarm beachten?

Die Stadt Karlsruhe würde sich über Rückmeldungen freuen! Unter sirene@karlsruhe.de können sich Bürger melden, falls die Sirenen am eigenen Aufenthaltsort nur schlecht oder gar nicht gehört wurden.

Was wird getestet - wie werde ich im Katastrophenfall gewarnt?

Ausgelöst werden alle an das Modulare Warnsystem MoWaS angeschlossenen Warnmittel, wie beispielsweise Radio, Fernsehen, die Warn-App "Nina" und weitere Warn-Apps. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass Kommunen, die über Sirenen verfügen, diese eigenständig und zeitgleich mit MoWaS auslösen. Auch Baden-Württemberg beteiligt sich aktiv am bundesweiten Warntag.

Was ist MoWaS? Baden-Württemberg setzt zur amtlichen Warnung der Bevölkerung vor Gefahrensituationen seit Oktober 2016 landesweit auf das im gesamten Bundesgebiet verfügbare satellitengestützte modulare Warnsystem MoWaS. Über dieses System können mit einer einzigen Eingabe verschiedenste Warnmedien und Multiplikatoren angesteuert werden, beispielsweise Radio- und Fernsehstationen, Onlinemedien der Tageszeitungen oder Warn-Apps, beispielsweise die Notfall-Informations- und Nachrichten-App "Nina".

Warnapp "Nina" Mit der kostenlosen Warn-App "Nina" erhalten Sie rund um die Uhr schnelle und gesicherte Informationen über Gefahrenlagen per Push-Benachrichtigung. Auch Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der Hochwasservorhersagezentralen können über "Nina" bezogen werden. Sie können mit der App bestimmte Orte auswählen, für die Sie Warnungen erhalten möchten, und auch für Ihren jeweils aktuellen Standort Warnmeldungen empfangen. Darüber hinaus bietet "Nina" auch Empfehlungen für das richtige Verhalten in Gefahrensituationen. "Nina" – die "Sirene für die Hosentasche" – ist die Warn-App, die flächendeckend in ganz Baden-Württemberg von den zuständigen Behörden der Gemeinden, Städte, Kreise und des Landes zur amtlichen Warnung eingesetzt wird.

Rundfunk und Fernsehen Damit Sie auch bei einem Stromausfall bei Bedarf notwendige Informationen erhalten, sollten Sie ein batteriebetriebenes Radio und passende Ersatzbatterien zu Hause haben. Sie können auch Ihr Autoradio nutzen, dieses funktioniert, so lange Ihre Autobatterie Strom liefert. Damit sind Sie von der öffentlichen Stromversorgung unabhängig. Auf der Seite Tipps zur Notfallvorsorge haben wir ausführliche Informationen für Sie zusammengestellt.

Sirenen Im Rahmen des Warntages findet in Karlsruhe um 11:00 Uhr ein Sirenen Probealarm statt. Dieser dient zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems. Außerdem sollen damit die Sirenensignale mit den entsprechenden Verhaltensempfehlungen vermittelt werden.

Warum gibt es so viele verschiedene Warnsysteme?

"Wichtig ist, dass die Nutzung von Sirenen in ein Gesamtkonzept 'Warnung' eingebettet ist", so das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg auf seiner Homepage, "denn die Warnung der Bevölkerung setzt sich zusammen aus dem sogenannten Weckeffekt, der die Menschen auf eine Gefahrenlage aufmerksam machen soll, und konkreten Warninformationen zur Gefahrenlage mit entsprechenden Handlungsempfehlungen."

Sirenen alleine könnten dies nicht leisten und müssten deshalb von anderen Warnmedien wie Warn-Apps (beispielsweise "Nina"), Radio, Fernsehen oder Onlineplattformen der Printmedien ergänzt werden. Die Nutzung von Sirenen ist also keine Entweder/Oder-Entscheidung, sondern ein "sowohl als auch" im Rahmen des sogenannten "Warnmix".

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag unter: www.bundesweiter-warntag.de

Dieser Artikel wurde nachträglich bearbeitet.