Wie die Polizei in einer Pressemeldung erklärt, hatten die Betrüger am Donnerstag - glücklicherweise - keinen Erfolg mit ihren Anrufen. Ein Schaden sei nicht gemeldet worden. Vorwiegend Bewohner des nördlichen Landkreises Karlsruhe seien betroffen gewesen. "Mindestens 50 Anrufe der vergangene 24 Stunden von falschen Polizeibeamten sind am Donnerstagmittag bei der Polizei angezeigt worden", heißt es in der Meldung.

Die Betrüger warnten dabei vor einem drohenden Verlust der Wertsachen durch Einbrecher und fordern die Herausgabe von Bargeld und Schmuck. "Die echte Polizei tut so etwas nie!", so die Polizei in ihrer Meldung weiter.

Zehn Tipps der Polizei

Um zu verhindern, dass die Betrüger mit ihrer Masche Erfolg haben, bittet die Polizei nun insbesondere jüngere Menschen, ihre älteren Angehörigen im Gespräch eingehend darüber aufzuklären. Dabei sollen folgende Tipps helfen: