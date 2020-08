Die Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Diese treiben aktuell vermehrt ihr Unwesen. Allein am Donnerstag verzeichneten die Gesetzeshüter mehrere betrügerische Anrufe in Karlsruhe und Region.

Am Donnerstag kam es im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut zu mehreren betrügerischen Anrufen bei zumeist lebensälteren Menschen. In den überwiegenden Fällen schöpften die Angerufenen Verdacht und beendeten das Telefongespräch. In einem Fall gelang es den Betrügern, einer älteren Frau aus Hohenwettersbach einen fünfstelligen Geldbetrag abzunehmen.

Die Betrugsmaschen: Falscher Enkel und falscher Polizist

Gleich zwei Betrugsmaschen setzten professionelle Betrüger im Lauf des Donnerstags ein, um sich zunächst das Vertrauen ihrer Opfer zu erschleichen. Ziel der Betrüger ist es immer, die Angerufenen zur Aushändigung von Bargeld und Wertgegenständen zu veranlassen.

In fünf Fällen riefen die Täter bei ihren Opfern in Mingolsheim, Friedrichstal, Spöck, Hohenwettersbach und Knielingen an und spiegelten vor, nahe Verwandte - meist Enkelkinder - zu sein, die sich in einer kurzfristigen finanziellen Notlage befänden.

Betrüger erbeuten Bargeld

Einer Geschädigten aus dem Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach erschien die geschilderte Geschichte so glaubhaft, dass sie in der Folge 14.000 Euro Bargeld bei ihrer Bank abhob und es einer ihr unbekannten Geldabholerin vor ihrer Haustür übergab. Von den Betrügern fehlt bislang jede Spur.

Zweimal gaben betrügerische Anrufer bei Bürgern aus Bretten und Söllingen vor, Polizeibeamte zu sein. Sie versuchten ihre Opfer zunächst mit falschen Berichten zu angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft zu verunsichern. In der Folge stellten die Täter Fragen zu Geld und Wertgegenständen in den Wohnungen der Angerufenen. In beiden Fällen wurden die Bürger misstrauisch und beendeten die Telefongespräche.

Tipps der Polizei

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Tat-Serie bittet das Polizeipräsidium Karlsruhe erneut um Berücksichtigung folgender Ratschläge: