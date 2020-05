Abruftaxis nehmen nach Corona Betrieb auf: Fahrgäste müssen einen Mundschutz tragen

Die Bedarfsverkehre in der Region nehmen ab Dienstag, 2. Juni, wieder ihren Betrieb auf. Sie waren in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie und den Einschränkungen des öffentlichen Lebens ausgesetzt worden. Auch in den Sammel- und Abruftaxis gilt die Maskenpflicht.

Ab Dienstag nach Pfingsten fahren die Anruflinientaxis (ALT) wieder in und um Karlsruhe. Ab den frühen Morgenstunden stehen sie für die Fahrgäste bereit. In Rastatt sind zudem wieder die Anrufsammeltaxis unterwegs.

Am selben Tag nehmen auch die On-Demand-Verkehre von "MyShuttle" im Landkreis Karlsruhe wieder den Betrieb auf. In Ettlingen wird darüber hinaus das Bediengebiet erweitert: "MyShuttle" ist dann auch in den Stadtteilen Ettlingenweier und Spessart verfügbar.

MyShuttle kommt nach Marxzell

"Neu ausgerollt wird das On-Demand-Angebot zudem in der Albtalgemeinde Marxzell", gibt der Verkehrsverbund in einer Pressemeldung bekannt. Dort soll durch die Einrichtung von vier WLAN-Hotspots auch die notwendige Netzabdeckung für die Bestellung der Shuttle-Fahrzeuge gewährleistet werden.

Der Landkreis Karlsruhe hat hierfür ein entsprechendes Konzept aufgesetzt, das nun zeitnah realisiert werden soll. Zudem stehen die "MyShuttle-Busse" wie bisher noch in Dettenheim und Graben-Neudorf im nördlichen Landkreis auf Abruf bereit.

Die Nightliner-Verkehre in Karlsruhe bleiben weiterhin ausgesetzt, da Diskotheken und Clubs in Baden-Württemberg aufgrund der Corona-Beschränkungen immer noch geschlossen bleiben müssen. Für den zukünftigen Betrieb der Bedarfsverkehre wurde ein umfangreiches Hygiene- und Infektionsschutzkonzept für die Fahrgäste und das Fahrpersonal erarbeitet.

Maskenpflicht gilt in allen Fahrzeugen

So gilt auch in den Fahrzeugen von ALT, AST und "MyShuttle" wie im gesamten ÖPNV eine Maskenpflicht. Der Fahrgastraum wird mit einer Scheibe beziehungsweise Folie vom Fahrer abgetrennt. Zudem wird die Zahl der Fahrgäste begrenzt: In den "MyShuttle"-Fahrzeugen – hier kommen achtsitzige Mini-Busse zum Einsatz – dürfen maximal zwei Personen auf der hinteren Sitzbank Platz nehmen. In den etwas kleineren AST- und ALT-Fahrzeugen wird nur ein Fahrgast pro Fahrt befördert.