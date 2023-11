Zunächst sollen in der Nacht von Montag, 13., bis Dienstag, 14. November, notwendige Sachverständigenabnahmen stattfinden. Dafür soll der Edeltrudtunnel im Zeitraum von 22 Uhr bis 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.

Danach werden von Mittwoch, 15., bis Freitag, 17. November, und von Montag, 20., bis Freitag, 24. November, in den Nachtstunden von 19:30 Uhr bis 5 Uhr die halbjährlichen Tunnelreinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Hierfür muss jeweils eine Tunnelröhre voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird in diesen Nachtstunden in der jeweils parallel laufenden Tunnelröhre mit Gegenverkehr geführt. Tagsüber und am Wochenende kann der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen ungehindert befahren werden.