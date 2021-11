Ab Montag erneut SEV zwischen Karlsruhe und Rastatt - Aber nur in der Nacht

Erneut muss die Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe mit einem Schienenersatzverkehr befahren werden. Grund hierfür sind Kabelarbeiten entlang der Bahnstrecke, die von Montag, 15. November, 21 Uhr, bis Donnerstag, 25. November, 5 Uhr, andauern werden. In diesen Nächten fallen alle AVG-Stadtbahnlinie S71 zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und Rastatt aus. Die Ersatzbusse fahren vom Karlsruher Hauptbahnhof Vorplatz und im hinteren Bereich des Rastatter Bahnhofs – Ersatzhaltestelle Rastatt Bahnhof-Ost – ab.

Bitte beachten Sie, dass in den Bussen des Ersatzverkehrs eine Mitnahme von Fahrrädern grundsätzlich ausgeschlossen ist. Fahrgäste werden zudem gebeten, ihren Fahrschein bereits vor Fahrtantritt an einem Automaten oder digital zu erwerben, da der Fahrscheinverkauf nicht in allen Bussen möglich ist.