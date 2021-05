vor 47 Minuten Karlsruhe Ab heute: Karlsruher Feuerwehr übt wieder in den Tunneln

In einer Pressemitteilung kündigten die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) an, dass am heutigen Montag, am Dienstag und am Mittwoch wieder Übungen der Karlsruher Feuerwehr im Bereich des Stadtbahntunnels und unterhalb der Kriegsstraße stattfinden. Wasser soll dabei nicht zum Einsatz kommen.