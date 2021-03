vor 1 Stunde Karlsruhe Ab Donnerstag: Karlsruher Autokino öffnet seine Türen

Am Donnerstag, dem 25. März öffnet das Autokino Karlsruhe endlich wieder Türen. Die Karlsruher Kulturlandschaft steht weiterhin so gut wie still, doch nach dreimonatiger Pause nimmt das Karlsruher Autokino seinen Spielbetrieb erneut auf.