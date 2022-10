von (pol/cob)

"Auf der gesamten Ladefläche des Fahrzeugs befand sich zusammengerechnet zirka eine Tonne Schrott sowie nicht mehr verwertbare und zum Teil mit FCKW belastete Elektrogeräte, welche unmittelbar nach Bosnien verbracht werden sollten", heißt es in der Pressemeldung.

Und weiter: "Da die Verantwortliche, eine 29-jährige Bosnierin, keine erforderliche Notifizierung für den Abfall vorzeigen konnte, ordnete das zuständige Landratsamt in Absprache mit der Sonderabfallagentur die Entsorgung des zuvor in der gelben Liste eingestuften Abfalls an."

Gegen die 29-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung und des Abfallverbringungsgesetzes eingeleitet. Der komplette Abfall ist bereits ordnungsgemäß entsorgt worden. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber nunmehr im Auftrag der Staatsanwaltschaft von der Zollfahndung übernommen.