Auf der A5 Heidelberg in Richtung Karlsruhe hat es zwischen Bruchsal und dem Dreieck Karlsruhe zwei Unfälle gegeben. Der erste Unfall ereignete sich um 9 Uhr, um 11.35 Uhr folgte ein weiterer Lkw-Unfall.

12.05 Uhr

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekanntgibt, hat sich am Stauende auf der A5 in Höhe Büchenau nun ein weiterer Unfall ereignet: Laut ersten Informationen sollen zwei Lkw dabei beteiligt sein. Der Stau beläuft sich inzwischen auf zehn Kilometer.

9 Uhr

Nach ersten Informationen der Polizei sind zwei Lkw an dem Unfall beteiligt, nur der linke Fahrstreifen ist aktuell frei.

Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.