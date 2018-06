Schwere - aber nicht lebensgefährliche - Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 20-jähriger Motorradfahrer, der bei der Auffahrt auf die B36 bei Eggenstein-Leopoldshafen auf ein vorausfahrendes Auto auffuhr.

Der 33-Jahre alte Fahrer eines Toyotas wollte nach Polizeiangaben gegen 15.15 Uhr von der Landesstraße L604 kommend auf die B36 in Richtung Leopoldshafen auffahren. "Aufgrund des starken Verkehrsaufkommens auf der B36 sowie eines Pannenfahrzeugs auf dem Beschleunigungsstreifen musste der 33-Jährige seinen Toyota abbremsen", so die Polizei in einem Bericht an die Presse.

Der ihm nachfolgende Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Auto auf. "Durch die Wucht des Aufpralls und seinen anschließenden Sturz erlitt der Zweiradfahrer schwere Verletzungen", heißt es weiter. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Sowohl der Toyota als auch das Motorrad waren nach Polizeiangaben durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle kam es infolge des Unfalls auf der B36 in Richtung Norden zu mehreren Kilometern Stau.