In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Ettlinger Allee bei Weiherfeld-Dammerstock ein Radlader von einer Baustelle gestohlen. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug allerdings wieder aufgefunden. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Das Fehlen des rund 80.000 Euro teuren Radladers wurde laut Polizei am frühen Dienstagmorgen von Mitarbeitern der Firma bemerkt. Offenbar wurde zudem auf dem Baustellengelände ein Bagger aufgebrochen und dort bewegt. "Im Laufe des Dienstags wurde der Radlader durch Mitarbeiter des Fortsamtes Karlsruhe im Oberwald in der Nähe des dortigen Schießstandes unbeschädigt aufgefunden", heißt es im Bericht an die Presse.

Nach Polizeiangaben wurden im Wald mehrere Baggerlöcher festgestellt, die mit dem Radlader ausgehoben wurden. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666 3411 oder dem Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr unter 0721/989 29701 in Verbindung zu setzen.