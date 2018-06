In der Nacht zu Sonntag wurde eine 53-jährige Fahrradfahrerin Opfer eines Exhibitionisten. Er war nach Polizeiangaben ebenfalls auf einem Rad unterwegs. Jetzt suchen die Beamten mögliche Zeugen.

Sonntagfrüh, gegen 3.40 Uhr, bemerkte eine 53-jährige Fahrradfahrerin auf einem Parkplatz oberhalb der Englerstraße/Waldhornstraße einen Exhibitionisten neben sich. Er offenbarte laut Polizei sein Geschlechtsteil, führte an sich selbst sexuelle Handlungen aus und war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs.

"Daraufhin schrie die Frau laut los, forderte den Mann auf, zu verschwinden und schlug mit dem Fahrrad eine andere Richtung ein", heißt es in einem Bericht an die Presse. Als der Exhibitionist ihr weiterhin folgte, schrie sie diesen erneut an. Er bog dann in Richtung Schloss ab, während die 53-Jährige weiter die Straße in Richtung Zirkel befuhr.

Der Exhibitionist konnte nach Polizeiangaben wie folgt beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, dünn, kurze glatte dunkelblonde Haare, westeuropäisches Aussehen, trug ein T-Shirt und eine kurze Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst telefonisch unter 0721/666-5555 entgegen.