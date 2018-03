vor 5 Stunden Pfinztal-Söllingen/Remchingen Zeugen gesucht: Diebe stehlen Geräte von Baustellen im Pfinztal und Enzkreis

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch ein Baugerät von einer Baustelle in Pfinztal-Söllingen gestohlen. Auch in Remchingen haben die Langfinger auf einer Baustelle zugeschlagen.