Am Mittwoch veröffentlichte das Innenministerium des Landes die Bilanz der Drogentoten in Baden-Württemberg. Während landesweit ein positiver Trend feststellbar ist, sind die Zahlen in Karlsruhe ernüchternd: Im Gebiet des Polizeipräsidiums Karlsruhe gab es 2017 mehr Drogentote als im Vorjahr.