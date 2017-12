vor 1 Stunde Karlsruhe Wohnungsbrand in Karlsruhe: Defekter Sicherungskasten löst Feuer aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat am frühen Mittwochmorgen ein Sicherungskasten in einer Erdgeschosswohnung in der Hedwig-Kettler-Straße in Karlsruhe Feuer gefangen. Das Feuer breitete sich laut Polizei im Flur aus - die beiden Bewohner konnten sich aber unverletzt aus der Wohnung retten.