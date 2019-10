Wo haben Bürger ein unsicheres Gefühl in der Innenstadt? Das möchte die Stadt Karlsruhe unter dem Hashtag #sicheresKA herausfinden. Sie lädt am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. November, Jugendliche und Erwachsene zu einem Instawalk mit anschließendem Gespräch ein.

"Vorrangiges Ziel der beiden Streifzüge ist die Identifizierung von Angsträumen auf Europaplatz und Kronenplatz sowie in deren näherem Umfeld"; so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung, "darüber hinaus sollen gemeinschaftlich Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls erarbeitet werden."

Für Erwachsene: Instawalk am 6. November

Am Mittwoch, 6. November, startet zunächst der Sicherheitsspaziergang für Erwachsene. Teilnehmer können sich dazu um 17.30 Uhr auf dem Kronenplatz einfinden oder um 19 Uhr auf dem Europaplatz. Zum Abschluss des Spaziergangs mit städtischen Fachleuten stößt Bürgermeister Albert Käuflein zu der Gruppe dazu.

Für Jugendliche: Instawalk am 7. November

Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren können sich am Donnerstag, 7. November, einem Instawalk zum Thema Sicherheit anschließen. Der Walk beginnt um 17 Uhr auf dem Europaplatz und endet mit einer Diskussion der während der Veranstaltung erarbeiteten Ergebnisse bei einem Imbiss und Getränken im Jubez am Kronenplatz 1.

Beim Instawalk handelt es sich um einen gemeinsamen Streifzug, dessen Ergebnisse per Fotoaufnahme und Upload über die Plattform Instagram unter dem Hashtag #sicheresKA dokumentiert werden. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein Smartphone mit einer Kamera und ein Benutzerkonto auf dem Netzwerk Instagram.

Sicherheitskonzept für die Innenstadt

Sicherheitsspaziergang und Instawalk sind Teil des Öffentlichkeitsbeteiligungsprozesses zur Erarbeitung eines Sicherheitskonzeptes für die Karlsruher Innenstadt.

Die Grundlage dafür bieten die Ergebnisse des von ProfessorDieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg im Auftrag der Stadt erstellten Sicherheitsgutachtens.