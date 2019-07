Weltweit setzen Städte ein Zeichen gegen steigende Temperaturen - sie rufen den Klimanotstand aus. Ob Karlsruhe dabei ist, entscheidet jetzt der Gemeinderat.

Der Karlsruher Gemeinderat stimmt heute über die Ausrufung des Klimanotstands ab. Die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg würde damit prominenten Beispielen folgen. Den Anfang in Deutschland hatte Konstanz gemacht - auch Köln, Paris, London, Vancouver und zahlreiche weitere Städte sind diesen Schritt schon gegangen. Den Klimanotstand auszurufen, hat keine rechtlichen Konsequenzen. Ein solcher Beschluss soll aber deutlich machen, dass Maßnahmen zum Klimaschutz höchste Priorität haben müssen. Die Stadt arbeitet gerade am Klimaschutzkonzept 2030 mit dem Ziel, klimaneutral zu werden.