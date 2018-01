vor 2 Stunden Stuttgart Winterwetter kehrt zurück: Wochenstart mild und nass

Das Winterwetter kehrt zurück nach Baden-Württemberg - zum Wochenstart bleibt das Wetter allerdings noch mild. «Schon ab Donnerstag ist vereinzelt mit Schneeschauern auch bis in tiefe Lagen zu rechnen», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Stuttgart.