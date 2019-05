Befürworter: "Die Reform ist ein wichtiger Schritt, um Kreative fair an den Einnahmen zu beteiligen"

Die GEMA setzt sich für eine faire Vergütung der Arbeit der Musikschaffenden ein. Online-Plattformen generieren durch die Nutzung von kreativen Inhalten erhebliche wirtschaftliche Einnahmen. Davon profitieren bisher vor allem die Plattformbetreiber, nicht die Urheber. Die Plattformen können sich darauf berufen, selbst keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung vorzunehmen - beziehungsweise unter das Haftungsprivileg für Hostprovider zu fallen.

So wird momentan die Lizenzierung des Contents entweder gänzlich verweigert oder die Plattformbetreiber bezahlen lediglich deutlich unter der Marktüblichkeit liegende Vergütungssätze auf "freiwilliger Basis".

Zudem treten Online-Plattformen in direkte Konkurrenz zu den zahlreichen lizenzierten Anbietern von digitalen Inhalten (Content Provider) wie Spotify oder Deezer. Das verzerrt den Wettbewerb und senkt den Wert von kreativen Inhalten und somit der Arbeit unserer Mitglieder im Online-Bereich. Diese Fehlentwicklung wird als "Value Gap" oder "Transfer of Value" bezeichnet. Die Urheberrechtsform ist ein wichtiger Schritt, um diese Lücke zu schließen und Kreative fair an den Einnahmen, die durch Nutzung ihrer Werke generiert werden, zu beteiligen