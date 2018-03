Bei milderen Temperaturen taut der Südwesten nach zuletzt frostigen Tagen zum Wochenbeginn mehr und mehr auf - doch der Frühling ist noch nicht in Sicht. "Das Wetter ist weder Fisch noch Fleisch", sagte ein Meteorologe des Deutschen

Wetterdienstes in Stuttgart am Montag. Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 5 Grad im Bergland und 10 Grad in der Kurpfalz.

Schwache Ausläufer eines Tiefdruckgebiets über den Britischen Inseln könnten in den kommenden Tagen von Südwesten immer wieder auch für vereinzelte Regenschauer sorgen. In den Nächten kann der Regen in höheren Lagen auch als Schnee fallen.



Der erneute Feinstaubalarm, der von Dienstag an in Stuttgart gilt, werde voraussichtlich bis einschließlich Donnerstag andauern, sagte der Meteorologe. Je nachdem, ob im Stuttgarter Raum ausreichend Regen falle, könnte der Alarm laut DWD aber auch früher enden.