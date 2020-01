vor 2 Stunden Stuttgart Wetter könnte erste Kröten wecken: Nabu-Appell an Autofahrer

Das für die Jahreszeit ungewöhnlich milde und feuchte Wetter könnte bereits die ersten Kröten im Land hervorlocken. Die Tiere könnten dadurch aus der Winterstarre geweckt und in niederen Lagen zur Laichwanderung motiviert werden, teilte der Naturschutzbund (Nabu) in Baden-Württemberg am Freitag mit. Besonders am Oberrhein würden sehr gute Wanderbedingungen erwartet.