vor 4 Stunden Stuttgart Wetter an Silvester: Trocken und kalt ins neue Jahr

Beim Feuerwerk am Silvestertag bleibt es trocken, zum Jahresbeginn kommt dann der Winter in den Südwesten. Am Montag gebe es anfangs freie Sicht, "die Nacht ist belastet durch Feuerwerkskörper und meteorologischen Nebel", berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart.