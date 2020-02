Einmal im Jahr versorgt Lisa Meinhardt die Tiere von Menschen, die sich sonst keinen Besuch bei ihr leisten können. Meinhardt ist Tierärztin aus Leidenschaft und behandelt vier Wochen lang jeden Donnerstag bedürftige Tiere in der Vesperkirche. Ihr Angebot ist gefragt, in ihrer Sprechstunden melden sich viele bedürftige Patienten.

Seit viereinhalb Jahren hat die Tierärztin eine Praxis in Durlach, seit drei Jahren hilft sie ehrenamtlich bei der Vesperkirche. Die Vesperkirche ist eine jährliche Veranstaltung der Johanniskirche in der Südstadt am Werderplatz - Bedürftige stellen vier Wochen lang kostenlose Mittagessen und weitere Angebote bereit.

Ihre Liebe zu den Tieren motiviert Meinhardt, Freizeit und Einkommen für die Vierbeiner und ihre zweibeinigen Besitzer zu opfern: "Für mich ist es furchtbar wenn ich sehe, dass Tiere leiden", sagt Lisa Meinhardt im Gespräch mit ka-news.

Nur kleine Behandlungen möglich

Bei ihrer "offenen" Sprechstunde in einem Nebenraum der Vesperkirche gibt es meist nur kleinere Behandlungen. "Das sind hauptsächlich Routinesachen die ich mache, wie Impfungen, Abhören oder Krallen schneiden", so Meinhardt. Für größere Anliegen reichen die Räumlichkeit und vor allem das Equipment vor Ort am Werderplatz nicht aus.

Gefragt ist das Angebot von Meinhardt allemal: In 20 Minuten behandelt sie drei vierbeinige Patienten. Ein Blick in den Raum der Vesperkirche zeigt: Es werden nicht die letzten an diesem Donnerstagnachmittag sein - viele Besucher der Vesperkirche haben einen vierbeinigen Begleiter dabei.

Tiere sind emotionale Stütze

Zu den Tierbesitzern gehört auch Alexandra, die mit ihren beiden Hunden "Charles" und "Pepper" bei der Tierärztin vorbeischaute. Die beiden Tiere benötigen eine Krallenpflege - zusätzlich checkt Meinhardt noch das generelle Wohlbefinden der beiden Vierbeiner. Nach einigen Minuten dürfen beide Patienten die provisorische Praxis wieder verlassen.

Die Tiere sind oftmals eine wichtige emotionale Stütze für ihre Besitzer, umso wichtiger ist ihnen das Wohlbefinden - auch wenn sich viele die Behandlung beim Tierarzt nicht leisten können. "Eine Frau hat hier zu mir gesagt, dass ihr Hund wie ein Therapeut für sie sei" , sagt Meinhardt im Gespräch mit ka-news.de.

Besitzer müssen Bedürftigkeit nachweisen

Um die kostenfreie Untersuchung von Meinhardt in Anspruch nehmen zu können, müssen die Besitzer ihre Bedürftigkeit nachweisen: Entweder Inhaber des Karlsruher Passes sein oder einen Hartz4-Nachweis vorlegen können.

Für größere Behandlungen der Tiere reichen die Räumlichkeit und vor allem das Equipment vor Ort am Werderplatz nicht aus. Meinhardt müsste Patienten dann wegschicken - aber das bekommt die leidenschaftliche Tierärztin nicht immer über ihr Herz: "Als ein Hund mal ganz schlechte Zähne hatte, habe ich den Besitzer gebeten, in meine Praxis zu kommen."

"Dort haben wir dann einen Kompromiss gefunden: Der Karlsruher Tiertisch, der Besitzer und ich haben jeweils einen Teil der Kosten übernommen." Der Hund konnte erfolgreich behandelt werden. Solche Regelungen sind allerdings die Ausnahme.

"Das kann ich nicht immer machen. Ich muss mich ja auch irgendwie finanzieren", sagt Lisa Meinhardt gegenüber ka-news.de. Doch: "Wenn ich sehe, dass es dem Tier schlecht geht bin ich auch bereit dem Besitzer entgegen zu kommen", so Meinhardt.