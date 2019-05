vor 1 Stunde Karlsruhe "Wenn er es dieses Jahr nicht schafft, dann gar nicht!": So stehen die Karlsruher zum möglichen Aufstieg des KSC

Für den KSC geht es langsam aber sicher in die heiße Phase: Bereits am heutigen Samstag könnte es, spätestens am 18. Mai aber wird es sich entscheiden, ob den Blau-Weißen der Aufstieg in die zweite Bundesliga gelingt. Wie stehen die Karlsruher Bürger zum möglichen Aufstieg ihres Vereins? ka-news hat sich in der Stadt umgehört - und ist auf durchweg positive Meinungen gestoßen.