Wenn die Bahn an der Haltestelle „spricht“: Hinter den lautstarken Durchsagen steckt ein Softwareproblem

Bei einigen Bahnen in Karlsruhe treten immer wieder Störungen auf, weshalb die Haltestellenansagen - statt nur im Inneren der Bahn - über die Außenlautsprecher zu hören sind. Das Problem ist schon seit April vergangenen Jahres bekannt. "Wir sind mit dem Hersteller im Gespräch", teilt der Karlsruher Verkehrsverbund mit.

"Nächster Halt: Schlossplatz": So oder so ähnlich schallt es wohl des öfteren durch die Durlacher Straßen. Denn bei einigen Fahrzeugen der Linie 1 treten Soft- und Hardwareprobleme auf, die dafür sorgen, dass die Ansagen, die eigentlich für die Fahrgäste im Inneren der Bahn bestimmt sind, zusätzlich über die Außenlautsprecher laufen.

Softwareproblem seit einem Jahr bekannt

Ein ka-Reporter aus Durlach machte die ka-news Redaktion auf das Problem aufmerksam. So lustig die Geschichte hinter den sprechenden Bahnen auf den ersten Blick klingt, "für Anwohner und Gäste der Fußgängerzone ist das nicht nur nervig, sondern in den Abendstunden aktive Ruhestörung", so der genervte Anwohner. Schon im April und Juni vergangen Jahres war das Problem daher Thema im Durlacher Ortschaftsrat.

Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) bestätigt auf Nachfrage von ka-news, dass bei einigen Bahnen die Haltestellenansagen fälschlicherweise über die Außenlautsprecher laufen: "Seit längerem treten Hard- und Softwareprobleme auf. Wir sind schon mit dem Hersteller im Gespräch, um das Problem zu beheben", sagt Nicolas Lutterbach, Pressesprecher des KVV.

Störungen treten unregelmäßig auf

Betroffen seien unter anderem die Fahrzeuge der Baureihe NET 2012, darüber hinaus auch einige Bahnen, die aus dem Stadtgebiet hinaus in das Karlsruher Umland fahren. "Wie viele Bahnen genau von der Störung betroffen sind lässt sich schwer sagen, da die Störungen unregelmäßig auftreten", so Lutterbach.