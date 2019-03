vor 1 Stunde Lena Kube Karlsruhe Wenn der Rhein über seine Ufer tritt: Was passiert, wenn der Pegel bei Karlsruhe höher steigt?

Am vergangenen Wochenende gab es in Karlsruhe an Rhein und Alb leichtes Hochwasser. Der Pegel des Rheins kletterte im Vergleich zu seinem Jahresmittel um fast zwei Meter in die Höhe. Wir oft kommt es am Rande der Fächerstadt zu Hochwasser und wie weit muss der Rhein steigen, damit es gefährlich wird?