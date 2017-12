Die Krankenkasse "Barmer" hat für das vergangene Jahr 2016 die Daten von Versicherten aus ganz Deutschland ausgewertet. Baden-Württemberg und insbesondere Karlsruhe schneiden laut Studie besonders gut ab.

Die Barmer hat die Daten von 332.705 versicherten Erwerbspersonen aus Baden-Württemberg vom Jahr 2016 ausgewertet, die einen Anspruch auf Krankengeld haben und daher verpflichtet sind, eine Krankmeldung bei der Krankenkasse einzureichen.

Demnach kommt Stadt Karlsruhe damit auf durchschnittlich 14 Krankheitstage pro Person. Die Karlsruher Arbeitnehmer waren aufgrund von Muskel oder Skelett-Erkrankungen 2,7 Tage krank. Mit psychischen Beschwerden waren sie im Schnitt dagegen 3,2 Tage arbeitsunfähig.

Im Landkreis sind Menschen häufiger krank

Im Landkreis Karlsruhe waren die Menschen letztes Jahr im Durchschnitt 15,8 Tage krank geschrieben. Das sind im Schnitt 1,1 Tage weniger als im Jahr 2015 aber dennoch fast zwei Tage häufiger als im Stadtgebiet Karlsruhe. Muskel-Skelett-Erkrankungen verursachten im Landkreis laut Studie gut 3,5 Krankheitstage und damit die durchschnittlich längsten Krankheitsausfälle. Der Krankenstand sank um 0,3 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent, was laut Barmer so viel heißt wie 33 Krankmeldungen pro Tag auf 1.000 Beschäftigte aus dem Landkreis Karlsruhe.

"Unsere Daten zeigen: In der Regel verursachten in den Städten die psychischen Beschwerden, in den Landkreisen die Muskel-Skelett-Erkrankungen die längsten Fehlzeiten", sagt der Regionalgeschäftsführer der Barmer in Ettlingen, Felix Weiß.

Baden-Württemberger sind am seltensten krank

Laut Barmer waren im bundesweiten Vergleich die Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich 18 Tage arbeitsunfähig gemeldet. Karlsruhe und Baden-Württemberg unterschreiten damit die bundesweiten Ergebnisse deutlich: Mit einem Krankenstand von knapp vier Prozent und durchschnittlich 14,8 Arbeitsunfähigkeitstagen pro Person in Baden-Württemberg. Damit bestätigt sich laut Barmer-Studie: Die Baden-Württemberger sind die gesündesten Deutschen!