vor 3 Stunden Stuttgart Weiterhin sommerlich warm: Ab dem Wochenende wechselhafter

Viel Sonne, wenig Wolken - Am Donnerstag wird es in Baden-Württemberg noch einmal verbreitet hochsommerlich warm. Doch spätestens zum Wochenende soll das Wetter im Südwesten deutliche wechselhafter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte.