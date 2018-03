vor 2 Stunden Weingarten (Baden) Weingartner Bürogebäude: Brand in Serverraum sorgt für langen Feuerwehreinsatz

Am Freitag kam es gegen 9 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in Weingarten. Ein Brand in einem Serverraum eines Wohn- und Bürogebäudes im Am Eisweier beschäftigte die Feuerwehr über vier Stunden lang. Über die Brandursache konnte bislang noch keine Auskunft gegeben werden.