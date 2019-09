Jedes Jahr ist um den dritten Sonntag in Durlach die Kirchweih - auch "Kerwe" genannt. Im Durlacher Zentrum, vor der Kulisse der Karlsburg, stehen vom traditionellen Weinfest bis zum verkaufsoffenen Sonntag viele Punkte auf dem Programm.

Am Wochenende vom 13. bis 16. September feiert Durlach seine "Kerwe". Auch das traditionelle Weinfest findet im Rahmen der Kerwe seinen Platz: Auf dem Saumarkt können am Samstag, 14. September, von 15 bis 24 Uhr und am Sonntag, 15. September, von 12 bis 20 Uhr, Weine aus Baden und der Pfalz probiert werden.

Darüber hinaus stehen dort wie auch im Rathausgewölbe und im benachbarten Café Kehrle vielfältige Speisen zur Auswahl. Musikalisch eröffnet wird das Fest um 18.30 Uhr von der Band "Billy & Tom and Friends" mit Hits aus den Siebzigern. Am Sonntag um 13 Uhr gibt die Combo "Jazz Mazz" ihr Debüt, gefolgt von "HeggMac", die um 16.30 Uhr Coversongs der Rock- und Blues-Geschichte interpretieren.

Verkaufsoffener Sonntag: Shoppen ab 13 Uhr

Zudem laden sonntags ab 13 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt und der "Markt der Möglichkeiten" auf dem Marktplatz in Durlach zum Einkaufen und Bummeln ein.